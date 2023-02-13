Але головний удар по іміджу "вічного переможця" завдали ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

До теми У Росії засекретили контракти лікарні, яку відвідує Путін

Росіянам обіцяли "Київ за три дні"

Пропагандистка Маргаріта Сімоньян завжди говорила: "Київ? Та що там брати!". Або ж теза "не смішіть наші "Іскандери".

Давно цієї фрази не чути, і давно їхні "Іскандери" не сміються. Зараз йде ерозія путінського образу мачо зі страшною силою. Це і є головна політична проблема Путіна та путінського режиму. Усе трималося на відчутті, що він сильний, завжди перемагає, і чинити спротив йому марно,

– зауважує Галлямов.

Саме це відчуття, акцентує політолог, створювало покірність більшості населення. Хоча людей здебільшого не влаштовувало те, що відбувається.

"Вони завжди казали: "Батогом обуха не переб'єш". Але, виявляється, можна перебити, і обух не такий міцний, хитається вже", – каже Галлямов.

Історія про онкологію, безумовно, посилює це усвідомлення, однак це – вторинна причинна. Первинною є військова поразка.

Що відомом про стан здоров'я Путіна: ГУР МО України