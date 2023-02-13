Але головний удар по іміджу "вічного переможця" завдали ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.
До теми У Росії засекретили контракти лікарні, яку відвідує Путін
Росіянам обіцяли "Київ за три дні"
Пропагандистка Маргаріта Сімоньян завжди говорила: "Київ? Та що там брати!". Або ж теза "не смішіть наші "Іскандери".
Давно цієї фрази не чути, і давно їхні "Іскандери" не сміються. Зараз йде ерозія путінського образу мачо зі страшною силою. Це і є головна політична проблема Путіна та путінського режиму. Усе трималося на відчутті, що він сильний, завжди перемагає, і чинити спротив йому марно,
– зауважує Галлямов.
Саме це відчуття, акцентує політолог, створювало покірність більшості населення. Хоча людей здебільшого не влаштовувало те, що відбувається.
"Вони завжди казали: "Батогом обуха не переб'єш". Але, виявляється, можна перебити, і обух не такий міцний, хитається вже", – каже Галлямов.
Історія про онкологію, безумовно, посилює це усвідомлення, однак це – вторинна причинна. Первинною є військова поразка.
Що відомом про стан здоров'я Путіна: ГУР МО України
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що онкологія впливає на працездатність Путіна. Він додав, що російський президент давно невиліковно хворий, як і все російське суспільство.
- Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владміра Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
- Зауважимо, раніше очільник ГУР заявив, що Путін хворий на рак і найближчим часом помре.