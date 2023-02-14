Радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко під час брифінгу 13 лютого спростував фейки російської пропаганди. Про це пише 24 Канал.

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Нащо це пропагандистам

Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито 21 чи 24 лютого має відбутися "щось страшне".



Черговий вкид російської пропаганди / Скриншот

Лещенко наголосив, що це ще один приклад інформаційно пропагандистської операції, аби впливати на маси та свідомість українців.

Нічого надзвичайного, порівняно з тим, що відбувається за останній рік, немає. Війна триває вже рік, вона буде тривати й найближчі дні. Тому гуртуватися навколо ЗСУ та давати відсіч агресору на всіх фронтах,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували російську пропаганду та розповіли, як російська наративи зазнали невдачі. Читайте повністю за посиланням.

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