Радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко під час брифінгу 13 лютого спростував фейки російської пропаганди. Про це пише 24 Канал.
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Нащо це пропагандистам
Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито 21 чи 24 лютого має відбутися "щось страшне".
Черговий вкид російської пропаганди / Скриншот
Лещенко наголосив, що це ще один приклад інформаційно пропагандистської операції, аби впливати на маси та свідомість українців.
Нічого надзвичайного, порівняно з тим, що відбувається за останній рік, немає. Війна триває вже рік, вона буде тривати й найближчі дні. Тому гуртуватися навколо ЗСУ та давати відсіч агресору на всіх фронтах,
– підкреслив він.
Ворог продовжує зазнавати шалених втрат
- Останніми тижнями ворог посилив наступальні дії напередодні річниці від початку повномасштабного вторгнення. Схоже, що керівництво ворожої держави планує досягти хоч якихось "успіхів" на полі бою, тому й кидає на загибель і знищення таку велику кількість особового складу та техніки.
- Експерти припускають, що Путін віддав наказ за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Однак навряд "другій армії світу" вдасться втілити в життя ці плани, адже зараз їм не вдається штурмувати Бахмут та Вугледар.
- Під час штурму Вугледара Росія могла втратити цілу бригаду елітної морської піхоти. Начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що українські військові розбили "елітну" 155-ту бригаду.