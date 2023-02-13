"Украина не сможет победить" кричали пропагандисты со всех сторон. Западное оружие ничем не поможет, ведь российское войско в разы больше, чем украинское.

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Аналитики проанализировали мотивы русской пропаганды

Эксперты Института изучения войны рассказали, как изменялась и на что была направлена российская пропаганда в разные периоды полномасштабного вторжения. Аналитики отмечают, что основной нарратив Кремля – "Украина не сможет победить", который пропагандисты вкладывали в свои тезисы на протяжении последнего года, имел несколько основных целей.

В начале войны российская пропаганда активно убеждала весь мир в том, что у Украины нет шансов на победу. Киев обещали захватить за 3 дня, а войско кафиров подавали, как "вторую армию в мире".

Такие нарации имели целью остановить Западных партнеров в передаче современного вооружения. Мол, нет смысла помогать Украине, ведь она уже проиграла.

Обе версии нарратива — ожидаемый блицкриг в начале войны и впечатление безудержного, если медленного продвижения во время ее второго этапа — были частично предназначены для сдерживания оказания западной помощи,

– отметили в ISW.

Впоследствии рупоры Кремля изменили концепцию. Они начали увеличивать незначительные успехи русской армии или вообще придумывать их. Требовалось стабилизировать внутреннюю ситуацию в стране и убедить население, что все идет "по плану".

Кроме того, пропагандистские СМИ постоянно держали инфополе в напряжении, чтобы деморализовать украинцев. В сентябре – ноябре 2022 года страна-агрессорка начала угрожать своим ядерным потенциалом.

Основным мотивом бряцания ядерным оружием было желание сдержать Запад от активной военной помощи Украине, а также страх дальнейшего контрнаступления ВСУ. Поэтому Кремль неоднократно "вбрасывал" в инфополе тезисы об эскалации конфликта.

Путин часто использовал тонко завуалированные ядерные угрозы, чтобы спроектировать идею о том, что Россия является великим государством, с которым Запад должен избегать конфронтации,

– объяснили аналитики.

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Россия частично восстановила свое информационное влияние в мире

Россия филигранно десятилетиями влияла на Запад. Стоит лишь упомянуть, что в Минском переговорном процессе Россия была не участником конфликта, а только "посредником".

В последнее время пропаганда Кремля терпела поражение за поражением и понемногу теряла свое влияние. Однако сейчас аналитики ISW констатируют, что Кремль снова возобновляет свои информационные кампании, направленные на отсрочку оружия Западными партнерами.

Также своими ИПСО агрессор пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Кремль пытается сломить единство украинского народа и рассорить его.



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