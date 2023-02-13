Російська пропаганда щодня продукує величезну кількість божевільного та справді "відбитого" контенту. Вони не бридяться залучати до свого "зомбоящика" навіть дітей.

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15-річна дівчина рветься на фронт

На одну з передач запросили 15-річну Любу разом з мамою. Дівчині настільки промили мізки, що вона готова їхати воювати проти України. Найдивніше те, що її мама абсолютно схвалює вибір своєї дочки.

15-річний підліток переконана, що зараз вирішується доля усієї Росії. І вона не може до цього не долучитися, бо вона – "патріот". Очевидно, що на зміну "відмороженим" дорослим росіянам, які сотнями гинуть в Україні, росте "гідне покоління".

В мене очі рвуться таке бачити. Про що ми говоримо. Вони вже так змалечку на всі наступні покоління насаджують такі наративи. Виглядає це просто дико,

– прокоментувала ведуча 24 Каналу.

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Вона нагадала, що вже з 1 вересня в російських школах хотіли запровадити нові підручники, де буде розділ про так звану "СВО". Там намагаються ще зі шкільного віку насадити дітям різні пропагандистські міфи, що Росія – "асвабадітєль" та іншу маячню.

Виглядає це дійсно дико. Це все (Росія – 24 Канал) має бути зруйновано,

– підкреслила ведуча 24 Каналу.

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