В эфире 24 Канала показали видео с истерикой русского пропагандиста Мардана. На нем он жалуется, что, видите ли, российские звезды шоубизнеса могут быть "патриотами только за деньги".

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Мардан заявил, когда он слушает украинских звезд начинает "слегка грустить", потому что украинская эстрада моментально стала патриотической абсолютно искренне, а главное – безвозмездно.

А наша творческая интеллигенция до сих пор показывает "фигу в кармане". Если соглашается петь патриотические песни, то только за бабло. А лучше, чтобы контракт был на год вперед,

– заметил пропагандист.

Напомним, что именно Путинский прихвост Мардан ранее цинично злорадствовал от ударов российской армии по украинским жилым домам.

Российская пропаганда теряет пыл

Ведущий 24 Канала напомнил, еще год назад в российских "Лужниках" собирались ярые артисты-пропагандисты петь свои патриотические песни. Сейчас все кардинально изменилось. Последняя поездка Владимира Путина в Волгоград выглядела очень плачевной, русский диктатор сидел в коридоре на стульях без всякого ощущения "падобобеседания".

Все потому, что за год войны в Украине Россия не получила достижений, о которых Путин помпезно объявлял.

Аналитики из Института изучения войны, проанализировав последние речи Путина, пришли к выводу, что сейчас он боится произносить конкретные или резонансные цели в оккупационной войне против Украины. Российский диктатор опасается, что в очередной раз они будут невыполнены.

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