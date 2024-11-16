Известно, что некоторые подразделения ВСУ находятся в окружении, но не отступают, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Какова ситуация в Курахово

Журналистка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что Курахово почти нет. Россияне уничтожили город артиллерией и КАБами, а теперь применяют дроны. По ее словам, без бронетехники и РЭБ в Курахово "нечего и соваться".

Кроме этого, российская армия продолжает убивать гражданское население, прицельно расстреливая людей с дронов, и обстреливает эвакуационные машины.

Загнали полицейских с тремя мирными в ловушку и кошмарили сбросами и FPV. Вооруженные Силы не отступают. Хотя некоторые подразделения в окружении. Но приказ стоять! И стоят,

– поделилась увиденным Юлия Кириенко.

Ранее российские войска взорвали плотину Кураховского водохранилища. В результате действий оккупантов из водохранилища уже вылилось не менее 20 миллионов кубометров воды.

Уровень воды в реке Волчья поднялся на 120 сантиметров. Это создает проблемы для перемещения между двумя берегами. Вследствие этого Украина может потерять по меньшей мере половину Солнцево.