Есть еще другие населенные пункты, которые находятся в зоне риска. Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что россияне формируют "тиски" южнее Курахово, от трассы, которая соединяет Запорожье и Донецк. Это, в свою очередь, доставляет хлопот украинским защитникам.

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Какие есть угрозы для Курахово

Российские войска несколько раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи и позиции, расположены к югу от Курахово вдоль реки Сухие Ялы, ища слабые места. Будет хорошо, если Силам обороны удастся закрепиться на этом участке фронта.

Но трасса, которая обеспечивает необходимую логистику украинским войскам в Курахово, находится под огневым контролем российских артиллерийских подразделений. Враг уже ведет наступательные штурмовые действия в восточных пригородах этого населенного пункта. Тенденции угрожающие.

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"Произойдет ли потеря Курахово в ближайшее время? Трудно прогнозировать. Есть четкое понимание, что украинский Генштаб направит дополнительные силы и средства на этот участок. Найдет ли враг ресурсы, чтобы и дальше сунуть вперед? Не скажу. Успех продвижения российской армии южнее Курахово был обусловлен некоторыми просчетами украинских командиров и несостоятельностью некоторых подразделений, которые держали оборонительные рубежи и позиций", – отметил Владислав Селезнев.

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Если будут приложены необходимые усилия и сделаны кадровые выводы относительно бездействия определенных командиров и действий некоторых подразделений, вполне возможно, что удастся избежать отхода из района Курахово. Или же, наоборот, состоятся маневры и СОУ отойдут на запад.

Если россияне возьмут под контроль Курахово, у них появится еще один плацдарм, с которого они будут формировать ударную группировку для дальнейших атак в направлении городской агломерации Покровска и Мирнограда,

– резюмировал военный эксперт.