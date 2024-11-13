Є ще інші населені пункти, які перебувають в зоні ризику. Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що росіяни формують "лещата" південніше Курахового, від траси, яка з'єднує Запоріжжя та Донецьк. Це, своєю чергою, доставляє клопоту українським оборонцям.

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Які є загрози для Курахового

Російські війська кілька разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі та позиції, розташовані на південь від Курахового вздовж річки Сухі Яли, шукаючи слабкі місця. Буде добре, якщо Силам оборони вдасться закріпитися на цій ділянці фронту.

Але траса, яка забезпечує необхідну логістику українським військам у Кураховому, перебуває під вогневим контролем російських артилерійських підрозділів. Ворог уже веде наступальні штурмові дії у східних передмістях цього населеного пункту. Тенденції загрозливі.

Бої за Курахове: дивіться на карті

"Чи станеться втрата Курахового найближчим часом? Важко прогнозувати. Є чітке розуміння, що український Генштаб спрямує додаткові сили та засоби на цю ділянку. Чи знайде ворог ресурси, щоб і далі сунути вперед? Не скажу. Успіх просування російської армії південніше від Курахового був обумовлений деякими прорахунками українських командирів та неспроможністю деяких підрозділів, які тримали оборонні рубежі та позицій", – наголосив Владислав Селезньов.

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Якщо будуть докладені необхідні зусилля та зроблені кадрові висновки щодо бездіяльності певних командирів та дій деяких підрозділів, цілком можливо, що вдасться уникнути відходу з району Курахового. Або ж, навпаки, відбудуться маневри та СОУ відійдуть на захід.

Якщо росіяни візьмуть під контроль Курахове, у них з'явиться ще один плацдарм, з якого вони формуватимуть ударне угрупування для подальших атака в напрямку міської агломерації Покровська та Мирнограда,

– резюмував військовий експерт.