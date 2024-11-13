Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. У ніч на 13 листопада аналітики оновили свою карту.

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Де зафіксовано просування росіян на фронті

Аналітики DeepState повідомили, що окупанти впродовж доби 12 листопада змогли просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.

Зауважимо, що Колісниківка – село у Куп'янському районі Харківської області.

Окупанти впритул наблизилися до Колісниківки: дивіться на карті

Лиман Перший також розташований у Куп'янському районі Харківської області.

Окупанти просуваються поблизу Лиману Першого: дивіться на карті

Синьківка також розташована у Куп'янському районі та межує із Лимон Першим.

Яка ситуація поблизу Синьківки: дивіться на карті

Пустинка – село в Покровському районі Донецької області.

Ворог просунувся поблизу Пустинки: дивіться на карті

Новодарівка – село в Україні, у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області.

Окупанти наблизилися до Новодарівки: дивіться на карті

Село Дальне розташоване в Покровському районі Донецької області.

Росіяни вже на підступах до Дальнього: дивіться на карті

Курахове – місто, яке також розташоване в Покровському районі Донецької області.

Російські війська все ближче до Курахового: дивіться на карті

Новоселидівка розташована також в Покровському районі Донецької області.

Росіяни атакують поблизу Новоселидівки: дивіться на карті

Іллінка – село в Покровському районі Донецької області.

Окупанти наближаються до Іллінки: дивіться на карті

Юр'ївка також розташована в Покровському районі Донецької області.

Росіяни тиснуть поблизу Юр'ївки: дивіться на карті