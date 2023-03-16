До такої інформації треба ставитися обережно, адже вона є дуже чутливою. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Цифри зазначені у західних ЗМІ не відповідають реальним

Подоляк наголосив, що конкретні реальні цифри є у Генштабу. Вони не відповідають заявленим у західних ЗМІ, зокрема у The Washington Post або Politico.

Крім того, коли видання говорять про втрати України у війні проти Росії, то мають на увазі не незворотні втрати, а загальні – разом з пораненими або тими, хто втратив можливість воювати. Тож важливо побачити "джерело", на яке посилаються західні журналісти.

Мені це виглядає дивним,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Що не так із заявою WP про брак кадрових військових

Що стосується браку кадрових військових, то якщо війна є масштабною та затяжною – кількість контрактників зменшується. Вони можуть бути на ротації, пораненими або загинути в боях.

Масштабна війна розширюється на кількість людей, які беруть в ній безпосередню участь. Лінія фронту на Сході та Півдні України – це 1700 кілометрів, тому кількість людей, які не є контрактниками у нашому війську збільшується.

Тобто поступово армія, якщо це тривала і масштабна війна, стає мобілізована – це ключові правила всіх великих воєн. Я не розумію чому для цих видань треба писати про це як щось невідоме, ноу-хау,

– сказав радник очільника ОПУ.

Він зазначив, що схожа ситуація зараз і в Росії. Однак загарбники повністю втратили свою контрактну армію, а в нас – інша ситуація. Україна веде маневрово-оборонну війну, тому об'єктивно у нас менші втрати, аніж у ворога.

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Росія готується до паралельної мобілізації

Сьогодні Росія має мобілізовану армію, крім ПВК "Вагнера" і залишків контрактної армії, які сконцентровані на Бахмутському напрямку. Це пояснює важливість оборони Бахмута, адже там ЗСУ абсолютно знищують залишки російських контрактників.

"Зараз Росія буде проводити паралельну мобілізацію. Це фіктивна мобілізація, тому що вони під приводом перевірки даних будуть збирати людей через повістки в військкомати та змушувати їх підписувати контракти", – повідомив Подоляк.

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У такий спосіб країна-агресорка отримає лише велику непідготовлену армію.

Яка мета у подібних інформаційних вкидів

Подоляк зауважив, що подібні статті від західних видань можуть мати на меті наступне:

показати не зовсім розуміння природи війни певними медійними майданчиками. Тобто через рік війни вони не усвідомлюють, що таке масштабні війни. Ба більше, не беруть відповідні коментарі в української сторони, щоб зрозуміти, що відбувається;

спроба опосередковано деморалізувати Україну і через певний час перейти до улюбленої "іграшки" російської еліти, мовляв, давайте сідати за стіл переговорів.

Це дивно, зокрема для американських медіа. Бо це може означати, що демократія не готова вигравати війни,

– заявив радник голови ОПУ.

Так, зараз мова йде про перемогу або демократії, або авторитаризму. Тож спроби деморалізувати країну, яка готова платити найвищу ціну за свободу демократичного світу є незрозумілими.