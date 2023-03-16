Все их действия во временно оккупированном Крыму постоянно отслеживает Главное управление разведки МО Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает 24 Канал.

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Как оккупанты готовятся к обороне Крыма

По словам Скибицкого, сейчас во временно оккупированном украинском Крыму военная инфраструктура поддерживается в боевой готовности. На территории полуострова находится мощный сухопутный и авиационный компонент. Так, например, Россия разместила там:

около 90 боевых самолетов,

около 60 боевых вертолетов.

Также оккупанты создают оборонную группировку, осуществляющую мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений и линии обороны, в частности, на побережье.

Вы же, видимо, видели много сейчас информации о построении оборонительных рубежей на побережье. Они реально готовятся к оборонным действиям на территории полуострова,

– сказал Вадим Скибицкий.

Где более мощные фортификационные сооружения

Также представитель ГУР МО Украины рассказал, что траншеи и линию обороны активно строят на наиболее опасных для оккупантов направлениях. В частности, там, где может быть проведена десантная морская операция.

Сейчас именно там осуществляют подготовку оборонных рубежей,

– подчеркнул Скибицкий.

При этом говорится о Севере Крымского полуострова и южных районах Херсонской области на подходе к Крыму.

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