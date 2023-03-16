Все их действия во временно оккупированном Крыму постоянно отслеживает Главное управление разведки МО Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает 24 Канал.
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Как оккупанты готовятся к обороне Крыма
По словам Скибицкого, сейчас во временно оккупированном украинском Крыму военная инфраструктура поддерживается в боевой готовности. На территории полуострова находится мощный сухопутный и авиационный компонент. Так, например, Россия разместила там:
- около 90 боевых самолетов,
- около 60 боевых вертолетов.
Также оккупанты создают оборонную группировку, осуществляющую мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений и линии обороны, в частности, на побережье.
Вы же, видимо, видели много сейчас информации о построении оборонительных рубежей на побережье. Они реально готовятся к оборонным действиям на территории полуострова,
– сказал Вадим Скибицкий.
Где более мощные фортификационные сооружения
Также представитель ГУР МО Украины рассказал, что траншеи и линию обороны активно строят на наиболее опасных для оккупантов направлениях. В частности, там, где может быть проведена десантная морская операция.
Сейчас именно там осуществляют подготовку оборонных рубежей,
– подчеркнул Скибицкий.
При этом говорится о Севере Крымского полуострова и южных районах Херсонской области на подходе к Крыму.
Оккупантам в Крыму тревожно: что известно
- О том, что оккупанты вынуждены строить линии обороны в оккупированном Крыму, рассказал и коллаборант и главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. При этом он заявил, что верит в то, что эти оборонные линии не понадобятся и по завершении войны "станут туристическим объектом".
- Более того, в России уже постепенно проверяют Как население может отреагировать на вероятный уход с оккупированных территорий. Для этого привлекают разные способы, даже так называемые документальные фильмы, опубликованные на ютубе.
- Военный эксперт Олег Жданов окопы россиян в Крыму прокомментировал так: "Глупость несусветная, потому что окопы насыпные, а там песчаная почва. Дожди и шторм все размоют".
- Также оккупанты в Крыму строят оборонительные сооружения, известные как "зубы дракона". Военный эксперт Юрий Федоров подчеркнул, что такая оборона оккупантов, созданная наскоро, крайне неэффективна.