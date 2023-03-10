Об этом заявил коллаборант и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, общаясь с российскими пропагандистами, сообщает 24 Канал. Предатель говорит, что Россия "действует нестандартно".

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"Паники нет" и "привет" крымскому мосту

Если послушать Аксенова, то Россия действительно действует "нестандартно", ведь из "Киев за 3 дня" Кремль перешел в оборудование оборонных линий во временно оккупированном Крыму. Коллаборант не раскрыл подробности подготовки полуострова к обороне, но заверил, что все решения диктатора Путина будут выполнены.

Интересно, что для успокоения россиян Аксенов решил заверить, что верит в то, что эти оборонные линии не понадобятся и после войны "станут туристическим объектом".

Береженного Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь миру – готовься к войне. Так что лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно по этому поводу,

– утверждает коллаборант.

Для "оптимизма" Аксенов заявил, что работы по ремонту железнодорожной части крымского моста, разразившегося 8 октября прошлого года, должны завершиться к 23 июля, но заверил, что возможно это произойдет и быстрее. Но учитывая, что у россиян все "идет по плану", мост до 23 июля может просто не дожить.

Как выглядит операция по деоккупации Крыма

Американский генерал и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес неоднократно заявлял, что уже к осени 2023 года Украина может вернуть Крым. Однако для этого нужно, чтобы партнеры предоставили нам необходимое дальнобойное оружие.

Ходжес объяснил, что для освобождения Крыма нужно заблокировать полуостров и превратить его в ловушку для россиян. Этого можно добиться посредством уничтожения крымского моста и деоккупации частей Запорожской и Херсонской областей, чтобы перерезать врагу сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, еще одним значимым элементом деоккупации является нанесение ударов по военным объектам на территории временно оккупированного полуострова. Поскольку Крым до 2014 года был под контролем Украины, нашему государству хорошо известно расположение таких целей. Однако для осуществления всех этих операций требуется дальнобойное высокоточное оружие.

Таким образом, Крым превратится в ловушку для россиян и враг будет просто вынужден покинуть полуостров, ведь блокировка лишит врага главного преимущества – живой силы. В таких условиях это преимущество не будет играть на руку Кремлю. Именно поэтому Ходжес считает Крым ключом к победе, поскольку утрата полуострова вызовет волну возмущения у россиян и потерю интереса к Донбассу.