Об этом бывший командующий армией США в Европе рассказал в интервью. По его словам, именно операция по освобождению Крыма позволит Украине обеспечить стратегическую победу в войне с Россией, а уже после этого государство сможет деоккупировать Донетчину и Луганщину.

Обратите внимание Есть только два сухопутных пути, – генерал Годжес рассказал, как Крым превратить в ловушку для россиян

Как Годжес видит операцию по освобождению Крыма

По мнению американского генерала, Запад должен согласиться с тем, что Крым – решающий момент войны, поэтому остров должен быть деоккупирован и не может быть предметом обсуждения. Бен Годжес убежден, что если Запад будет оказывать давление на Киев, мол: "Отдайте россиянам Крым", то это будет настоящей катастрофой. В первую очередь потому, что Украина в таком случае после завершения войны не сможет восстановиться.

Годжес объясняет это тем, что в случае, если Крым останется в оккупации, инвесторы не будут вкладывать деньги в Украину, потому что это слишком рискованно, ведь никто тогда не даст гарантий, что Россия через 2-3 года не попытается снова захватить всю Украину.

Поверьте мне, Украина не сможет восстановиться, если мир будет знать, что Россия проведет новую атаку через два-три года. Инвесторы будут знать, что потеряют здесь, потому что Россия снова начнет атаковать. Поэтому Киев должен быть твердым, чтобы убедить союзников, что Крым – это решающий момент.

– подчеркнул Годжес.

Также генерал подчеркнул важность предоставления Украине высокоточного дальнобойного оружия, в частности ракеты ATACAMS, которые позволят поражать цели на расстоянии до 300 километров. Годжес убежден, что в контексте фаз операций нужно продумать в первую очередь изоляцию полуострова – то есть помешать россиянам восстановить крымский мост и оборвать сухопутный коридор через оккупированную территорию материковой Украины.

Годжес предлагает наносить удары по мостам на временно оккупированных территориях – в районе Мариуполя, Бердянска, Мелитополя. Генерал отметил, что у россиян есть преимущество в живой силе, которое они готовы бросать в бой, не считаясь с потерями, но эта изоляция позволит нейтрализовать это преимущество.

Если у Украины будет более дальнобойное оружие, она продолжит избивать штабы и склады. И таким образом нейтрализует единственное преимущество, которое имеет Россия. Поэтому мы должны говорить не о каких-то отдельных средствах, а о возможностях. То есть, дальнобойное высокоточное оружие,

– подчеркнул Годжес.

Напомним! Еще в январе этого года Бен Годжес заявил, что Украина до конца этого лета может освободить Крым, при условии, если партнеры окажут всю необходимую поддержку, в том числе и дальнобойное оружие. Генерал считает полуостров ключом к победе Украины в войне, ведь это спровоцирует внутреннюю нестабильность в России, поэтому Москва потеряет интерес к Донбассу.