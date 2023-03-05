Про це колишній командувач армії США в Європі розповів в інтерв'ю. За його словами, саме операція зі звільнення Криму дозволить Україні забезпечити стратегічну перемогу у війні з Росією, а вже після цього наша держава зможе деокупувати Донеччину та Луганщину.

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Як Годжес бачить операцію зі звільнення Криму

На думку американського генерала, Захід повинен погодитися з тим, що Крим – вирішальний момент війни, тому півострів має бути деокупований і не може бути предметом обговорення. Бен Годжес переконаний, що якщо Захід тиснутиме на Київ, мовляв: "Віддайте росіянам Крим", то це буде справжньою катастрофою. Найперше тому, що Україна в такому випадку після завершення війни не зможе відновитися.

Годжес пояснює це тим, що у випадку, якщо Крим залишиться в окупації, інвестори не вкладатимуть гроші в Україну, бо це буде надто ризиковано, адже ніхто тоді не дасть гарантій, що Росія через 2 – 3 роки не спробує знову захопити всю Україну.

Повірте мені, Україна не зможе відновитися, якщо світ буде знати, що Росія проведе нову атаку через два-три роки. Інвестори будуть знати, що втратять тут, бо Росія знов почне атакувати. Тому Київ має бути твердим, щоб переконати союзників, що Крим – це вирішальний момент,

– наголосив Годжес.

Також генерал наголосив на важливості надання Україні високоточної далекобійної зброї, зокрема ракет ATACAMS, які дозволять уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Годжес переконаний, що в контексті фаз операцій потрібно продумати першочергово ізоляцію півострова – тобто завадити росіянам відновити кримський міст та обірвати сухопутний коридор через окуповану територію материкової України.

Годжес пропонує завдавати ударів по мостах на тимчасово окупованих територіях – в районі Маріуполя, Бердянська, Мелітополя. Генерал відзначив, що у росіян є перевага у живій силі, яку вони готові кидати в бій, не рахуючись із втратами, але така ізоляція дозволить нейтралізувати цю перевагу.

Якщо Україна матиме більш далекобійну зброю, вона продовжить бити штаби і склади. І, таким чином, нейтралізує єдину перевагу, яку має Росія. Тому ми маємо говорити не про якісь окремі засоби, а про можливості. Тобто, далекобійну високоточну зброю,

– підкреслив Годжес.

Нагадаємо! Ще у січні цього року Бен Годжес заявив, що Україна до кінця цього літа може звільнити Крим, за умови, якщо партнери нададуть усю необхідну підтримку, в тому числі й далекобійну зброю. Генерал вважає півострів ключем до перемоги України у війні, адже це спровокує внутрішню нестабільність у Росії, через що Москва втратить інтерес до Донбасу.