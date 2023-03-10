Про це заявив колаборант та очільник окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов, спілкуючись з російськими пропагандистами, повідомляє 24 Канал. Зрадник каже, що Росія "діє нестандартно".

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"Паніки немає" і "привіт" кримському мосту

Якщо послухати Аксьонова, то Росія і справді діє "нестандартно", адже з "Київ за 3 дні" Кремль перейшов до обладнання оборонних ліній у тимчасово окупованому Криму. Колаборант не розкрив подробиць підготовки півострова до оборони, але запевнив, що всі рішення диктатора Путіна будуть виконані.

Цікаво, що для заспокоєння росіян Аксьонов вирішив запевнити, що вірить у те, що ці оборонні лінії не знадобляться і після завершення війни "стануть туристичним об'єктом".

Береженого Бог береже. І я в позиції завжди виступаю: хочеш миру — готуйся до війни. Тож краще ми будемо готові. І кримчани, і вся Росія спатиме спокійно щодо цього,

– стверджує колаборант.

Для "оптимізму" Аксьонов заявив, що роботи з ремонту залізничної частини кримського мосту, який вибухнув 8 жовтня минулого року, мають завершитися до 23 липня, але запевнив, що можливо це відбудеться і швидше. Та з огляду на те, що у росіян усе "іде за планом", міст до 23 липня може просто не дожити.

Як має виглядати операція з деокупації Криму

Американський генерал та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес неодноразово заявляв, що вже до осені 2023 року Україна може повернути Крим. Однак для цього потрібно, аби партнери надали нам необхідну далекобійну зброю.

Ходжес пояснив, що для звільнення Криму потрібно заблокувати півострів та перетворити його на пастку для росіян. Цього можна досягти за допомогою знищення кримського мосту та деокупації частин Запорізької й Херсонської областей, аби перерізати ворогу сухопутний коридор до Криму.

Крім того, ще одним вагомим елементом деокупації є завдання ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого півострова. Позаяк Крим до 2014 року був під контролем України, нашій державі добре відомі розташування таких цілей. Однак для здійснення усіх цих операцій потрібна далекобійна високоточна зброя.

Таким чином Крим перетвориться на пастку для росіян і ворог буде просто змушений покинути півострів, адже блокування позбавить ворога головної переваги – живої сили. У таких умовах ця перевага не гратиме на руку Кремлю. Саме тому Ходжес вважає Крим ключем до перемоги, оскільки втрата півострова викличе хвилю обурення у росіян і втрату інтересу до Донбасу.