Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Разом з тим Росія прагне знищити нашу державу.

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Росія зосередила свої зусилля на Сході

Попри плани захопити всю країну, зараз, як зауважила Маляр, ворог зосередив свої сили на Сході. Окупанти намагаються вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Проте упродовж кількох місяців їм це не вдається.

Станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України та намагається виконати задачу виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається,

– зазначила Маляр.

Ситуація на Сході: головне

За даними Генштабу ЗСУ станом на 10 березня росіяни зосереджують свої зусилля для наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Найгарячішими точками на лінії фронту залишаються Бахмут, Вугледар, райони Кремінної, Авдіївки та знищеної ворогом Мар'їнки.

Тільки за добу 9 березня українські воїни відбили 102 ворожі атаки на різних напрямках фронту.

Ворог постійно змінює встановлені дати для повного виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Щоправда, ще у липні 2022 року у Москві відзвітували про нібито повний контроль над Луганською областю, тому зараз противник дає завдання щодо захоплення Донеччини. Цілями окупантів залишаються вихід на Слов'янськ та Краматорськ з подальшим виходом на адміністративні межі області.

Попередній "дедлайн" на захоплення Донбасу в росіян закінчився 1 березня.