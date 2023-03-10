Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про знищення російської ДРГ, про це передає 24 Канал.
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Скільки росіян вдалося знищити
За її даними, декілька днів тому українські військові знищили налаштовану росіянами таку човникову флотилію. Йдеться про 7 моторних човнів, які загарбники облаштовували кулеметами, поукріпляли їх бортами. "За допомогою таких човників вони намагалися дібратися до островів", – зазначила Гуменюк.
Акція була невдала, тому що всі 7 човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 раш*стів,
– сказала Гуменюк.
Знищення ворожої ДРГ
6 березня українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині. У районі Великого Потьомкінського острова ЗСУ знищили 3 цивільні моторні човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Захисники ліквідували 18 російських військових.
Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров. За його словами, ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня – складна, але контрольована.
Потужні втрати ворога
Українські військові ліквідували вже понад 156 990 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни скоротили чисельність армії Росії на 870 загарбників.
Втрати ворога у техніці
- танків – 3 448;
- бойових броньованих машин – 6 742;
- артилерійських систем – 2 475;
- РСЗВ – 491;
- засоби ППО – 256;
- літаків – 304;
- гелікоптерів – 289;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107;
- крилаті ракети – 907;
- кораблі та катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337;
- спеціальна техніка – 240.