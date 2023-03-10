Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала об уничтожении российской ДРГ, об этом передает 24 Канал.
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Сколько россиян удалось уничтожить
По ее данным, несколько дней назад украинские военные уничтожили настроенную россиянами такую челночную флотилию. Речь идет о 7 моторных лодках, которые захватчики обустраивали пулеметами, укрепляли их бортами. "С помощью таких челноков они пытались добраться до островов", – отметила Гуменюк.
Акция была неудачна, потому что все 7 лодок нами были уничтожены вместе с самими группами диверсантов. Общее количество их достигало более 20 раш*стов,
– сказала Гуменюк.
Уничтожение вражеской ВРГ
6 марта украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области. В районе Большого Потемкинского острова ВСУ уничтожили 3 гражданских моторных лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами. Защитники ликвидировали 18 русских военных.
Об этом рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, ситуация в зоне ответственности Сил обороны Юга – сложная, но контролируемая.
Мощные потери врага
Украинские военные ликвидировали более 156 990 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши воины сократили численность армии России на 870 захватчиков.
Потери врага в технике
- танков – 3 448;
- боевых бронированных машин – 6742;
- артиллерийских систем – 2 475;
- РСЗО – 491;
- средства ПВО – 256;
- самолетов – 304;
- вертолетов – 289;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2107;
- крылатые ракеты – 907;
- корабли и катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5337;
- специальная техника – 240.