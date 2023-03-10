Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала об уничтожении российской ДРГ, об этом передает 24 Канал.

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Сколько россиян удалось уничтожить

По ее данным, несколько дней назад украинские военные уничтожили настроенную россиянами такую челночную флотилию. Речь идет о 7 моторных лодках, которые захватчики обустраивали пулеметами, укрепляли их бортами. "С помощью таких челноков они пытались добраться до островов", – отметила Гуменюк.

Акция была неудачна, потому что все 7 лодок нами были уничтожены вместе с самими группами диверсантов. Общее количество их достигало более 20 раш*стов,

– сказала Гуменюк.

Уничтожение вражеской ВРГ

6 марта украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области. В районе Большого Потемкинского острова ВСУ уничтожили 3 гражданских моторных лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами. Защитники ликвидировали 18 русских военных.

Об этом рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, ситуация в зоне ответственности Сил обороны Юга – сложная, но контролируемая.

Мощные потери врага

Украинские военные ликвидировали более 156 990 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши воины сократили численность армии России на 870 захватчиков.

Потери врага в технике