Впрочем, эта деятельность возможна только потому, что оккупанты пока еще имеют плавсредства, которые забирают у местных жителей. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Оккупанты готовятся к обороне на Юге

В то же время работа Вооруженных Сил Украины очень результативна и у захватчиков становится все меньше плавсредств. К тому же им нужно время на переустройство.

Скорее всего, сейчас оккупационное войско сосредотачивает свои силы на направлениях будущих оборонительных рубежей. Враг отодвигается от левого берега. Это работа наших защитников, чтобы россияне меньше обстреливали правобережную Херсонщину.

"Оккупанты пытаются обустраивать новые рубежи обороны – глубже в тыл и именно там концентрируются, поскольку и передвижение для них затруднено из-за нашего огневого контроля над логистически-транспортными путями", – сообщила Гуменюк.

Гуменюк рассказала, как оккупанты готовятся к обороне на Юге: смотрите видео

Враг прячется за местными

На Юге россияне продолжают маневрировать и прятаться за местными жителями. Для этого они проводят псевдоэвакуацию. Хотя на самом деле это выглядит как перетягивание за собой гражданских на места, где оккупанты планируют сосредоточить свои силы.

Россияне осознают, что движение сопротивления мощно работает против них, а наша разведка осведомлена о местах их расположения, поэтому пытаются максимально рассредоточиваться,

– рассказала Гуменюк.

По ее словам, именно поэтому в отчетах касательно попаданий ВСУ по районам сосредоточения живой силы оккупантов мы видим цифры потерь в 10 – 12 человек. Враг пытается дислоцироваться небольшими группами во избежание мощного поражения, как вот было в Макеевке.

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