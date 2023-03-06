Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он подчеркнул, что россияне намеренно выбирают места с наибольшим скоплением людей, чтобы было больше жертв. Ранее пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала об уничтожении очередного беспилотного разведчика типа "Орлан-10" на Херсонском направлении.

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Какие цели выбирает враг

Россияне бьют целенаправленно по полицейским автомобилям и транспорту ГСЧС, отметил Сергей Хлань. Также не обходят и более-менее дорогие машины.

"То есть оккупанты пытаются сделать так, чтобы людям нельзя было помогать в результате обстрелов, тушить пожары и так далее", – сказал депутат.

Как россияне терроризируют гражданских

Кроме автомобилей, оккупанты точечно запускают дроны со взрывчаткой по гражданским, добавляет Сергей Хлань. Предварительно выбирая места наибольшего скопления людей.

Это делается для того, чтобы было как можно больше раненых в результате обстрелов. Именно так оккупанты терроризируют мирное население города Херсон,

– сообщил спикер.

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