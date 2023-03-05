Россия нанесла минометный удар по селу Понятовка Херсонской области. Об этом сообщил Глава ОП Андрей Ермак.

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Очередной удар России по мирному населению

По его данным, погибла женщина и двое детей.

Сегодня в обед армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди,

– сообщает Херсонская ОВА.

Напомним, что в Генштабе ВСУ доложили, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборону. Также они пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы наступать. Зафиксировали обстрелы из артиллерии более 40 населённых пунктов. Известно о погибших и раненых среди мирного населения.

Как прошли сутки для жителей Херсонщины

По информации Херсонской ОВА, за прошедшие сутки российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Враг 11 раз атаковал жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Зачем россияне обстреливают оккупированное левобережье Херсонщины

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что в то же время российские захватчики открывают огонь и по находящимся под оккупацией населенным пунктам на левобережье Херсонщины. В частности, россияне наносят удары по городу Олешки. А потом цинично врут, что эти удары якобы – дело рук ВСУ.

"Россияне проводят комплексную работу. Цель врага многослойна. Но одна из главных задач – создать оправдание для коллаборационной власти, которая выискивает аргументы для того, чтобы эвакуироваться самой", – рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".