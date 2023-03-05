Россия нанесла минометный удар по селу Понятовка Херсонской области. Об этом сообщил Глава ОП Андрей Ермак.
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Очередной удар России по мирному населению
По его данным, погибла женщина и двое детей.
Сегодня в обед армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди,
– сообщает Херсонская ОВА.
Напомним, что в Генштабе ВСУ доложили, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборону. Также они пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы наступать. Зафиксировали обстрелы из артиллерии более 40 населённых пунктов. Известно о погибших и раненых среди мирного населения.
Как прошли сутки для жителей Херсонщины
- По информации Херсонской ОВА, за прошедшие сутки российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.
- Враг 11 раз атаковал жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев.
- За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
Зачем россияне обстреливают оккупированное левобережье Херсонщины
Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что в то же время российские захватчики открывают огонь и по находящимся под оккупацией населенным пунктам на левобережье Херсонщины. В частности, россияне наносят удары по городу Олешки. А потом цинично врут, что эти удары якобы – дело рук ВСУ.
"Россияне проводят комплексную работу. Цель врага многослойна. Но одна из главных задач – создать оправдание для коллаборационной власти, которая выискивает аргументы для того, чтобы эвакуироваться самой", – рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".