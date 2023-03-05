Росія завдала мінометного удару по селі Понятівка, що на Херсонщині. Про це повідомив Очільник ОП Андрій Єрмак.

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Черговий удар Росії по мирному населенню

За його даними, загинула жінка та двоє дітей.

Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди,

– повідомляє Херсонська ОВА.

Нагадаємо, що У Генштабі ЗСУ доповіли, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть оборону. Також вони намагаються покращити своє тактичне положення з метою наступати. Зафіксували обстріли з артилерії понад 40 населених пунктів. Відомо про загиблих і поранених серед мирного населення.

Як минула доба для жителів Херсонщини

За інформацією Херсонської ОВА, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Ворог 11 разів атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Навіщо росіяни обстрілюють окуповане лівобережжя Херсонщини

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що водночас російські загарбники відкривають вогонь і по населених пунктах на лівобережжі Херсонщини, які перебувають під окупацією. Зокрема, росіяни завдають ударів по місту Олешки. А потім цинічно брешуть, що ці удари нібито – справа рук ЗСУ.

"Росіяни проводять комплексну роботу. Мета ворога багатошарова. Але одне з головних завдань – створити виправдання для колабораційної влади, яка вишукує аргументи для того, щоб евакуюватися самій", – розповіла речниця ОК "Південь".