Серед місцевих мешканців – 55-річна Світлана Гинжул, яка не збирається залишати своє селище. До війни у Лучі проживало 935 осіб.

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Як українці пережили російську окупацію на Херсонщині

Коли загарбники окупували селище Луч, то місцевим мешканцям довелося ховатися у бункерах задля безпеки.

Коли снаряди летіли над головою, нам тут було зручно. І тепер ми все ще тут живемо,

– розповіла місцева мешканка Світлана Гинжул.

Бункер, побудований у 1950-х роках для захисту радянських солдатів від ядерної війни, раніше мав важкі металеві двері, двоярусні ліжка та протигази, але їх викрали задовго до російського вторгнення. Ніхто не думав, що це укриття коли-небудь знадобиться використовувати.

У перші місяці війни через горбисту місцевість Луч був стратегічним місцем розташування українських військ. За словами Гинжул, під час російської окупації вона стежила за переміщеннями загарбників та передавала їхні координати нашим захисникам.

Ядерний бункер місцеві мешканці вирішили перетворити на дім. Гинжул переїхала до укриття з чоловіком і сином у серпні після того, як її квартиру розбомбили.

На сьогодні 30 із 50 мешканців Луча живуть під землею у двох атомних бункерах та окремому підвалі. Вони провели електрику, побудували піч на дровах, щоб зігріватися, і поставили генератор, щоб качати воду.

Також укриття обставили ліжками, килимами та різнокольоровими ковдрами.

"Оскільки ми тут побудували цей будинок, ми можемо жити, як нормальні люди. Мені було боляче дивитися, як все руйнується", – додала Гинжул.

Як живуть мешканці селища Луч / фото The Washington Post

Який вигляд має звільнена Макіївка

У листопаді 2022 року Збройні Сили України звільнили Макіївку, що на Луганщині. Тепер деокуповане село розбите та завалене тілами російських загарбників.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив кадри зі звільненої Макіївки. На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку.