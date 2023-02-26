Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, за последние 2 недели было уничтожено более 50 катеров и лодок с оккупантами на борту. Также он разъяснил, для чего именно россияне используют изъятые у людей плавсредства.

Смотрите также На захваченной Херсонщине оккупанты изымают лодки: так уже поступали перед уходом из Правобережья

Он отметил, что в статистике Генштаба отмечено 18 уничтоженных лодок.

"Но на самом деле их гораздо больше. Видимо, уничтожение маломерных плавсредств не считается достойной победой. Но обычно на них сидят от 4 до 6 оккупантов", - подчеркнул активист.

Лодки для поставщиков

Молчанов обратил внимание, что лодки используют поставщики всего необходимого для российских гарнизонов, прежде всего, на острове Беллогрудово, на котором есть российская техника и из нее продолжают обстреливать западную часть Херсона.

Корректировщики и минометчики есть и на других островах. Там они рассредоточились по дачам и оттуда ведут огонь,

– заметил он.

По его словам, им тоже нужно поставлять все необходимое, но оккупанты опасаются это делать по основной дороге, которая туда ведет, ведь она контролируется нашими дронами.

ДРГ "усилили" вагнеровцами

Молчанов подчеркнул, что лодки используют ДРГ для проведения диверсионной работы.

По непроверенным сведениям, ДРГ "усилили" подразделениями ЧВК "Вагнер" после того, как вагнеровцы перестали быть основной силой при атаках на Бахмут. Выживших считают полуэлитным спецназом и отправляют по разным направлениям. В частности, на Херсонщине их используют для местных штурмов,

– сообщил собеседник.

По его мнению, возможно вагнеровцы используют для переброски на Правый берег. Но это не точно, потому что никого из них живым не удалось обнаружить на Правобережье. Всех, кто пытался пересечь Днепр, уничтожали.

Зачем оккупанты изымают лодки у местных жителей на Херсонщине: смотрите видео

Зря шутили над резиновыми лодками

Молчанов обратил внимание на то, что среди лодок, захваченных оккупантами на Правом берегу, были не только катера с навесными моторами местных жителей, но и спасательные шлюпки с разных судов из Судостроительного и Судоремонтного заводов в Херсоне.

Постепенно их количество уменьшалось и поэтому обратили внимание на владельцев маломерных судов в Голой Пристани, а также в селах,

– рассказал он.

Активист обратился к владельцам таких судов, у которых еще они остались, и посоветовал сделать их неплавучими, пока не забрали оккупанты. Так их, по крайней мере, можно сохранить.

"Можно порадоваться, что у россиян нет резиновых лодок, которые нам передали США и над которыми оккупанты постоянно шутили, мол, это "главная сила" украинского флота. Но таких лодок у них нет, и поэтому россияне не могут маневрировать без отжатых у людей плавсредств", – резюмировал Владимир Молчанов.

Ситуация в Херсонской области: последние новости