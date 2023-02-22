Отметим, что во вторник, 21 февраля, оккупанты атаковали остановку общественного транспорта, на которой как раз находились местные жители.
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Враг обстрелял сразу несколько районов города
К сожалению, количество раненых в результате российских обстрелов Херсона возросло до 20 человек. Шесть человек погибли. Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.
"Пока информация уточняется. Локация на которой мы находимся не единственная, пострадавшая от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", – отметил он.
Херсонский активист Владимир Молчанов предположил, что враг выпустил по городу сразу два кассетных залпа из БМ-21 "Град". По его словам, в целом оккупанты обстреляли сразу несколько районов Херсон. Среди них Николаевское шоссе, площадь Победы, район железнодорожных мостов и дальше на север – вблизи Новониколаевского шоссе.
Активист отметил, что рядом с этой остановкой есть подземный переход. Его было бы достаточно людям, чтобы укрыться от обстрела, но будь у них на это время.
Реакция президента
Зеленский заявил, что 21 февраля в Херсоне есть попадание в:
- автопарк;
- жилые массивы;
- многоэтажку;
- остановку общественного транспорта.
Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что Россия ответит за каждое преступление.
Мир не вправе ни на минуту забывать, что русская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины,
– заявил Зеленский.