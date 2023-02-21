Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что примерно в 16:30 оккупанты снова обстреляли город. Случилось 2 прилета в жилой дом.

К теме Контрбатарейная борьба и деоккупация Левобережья: как защитить Херсон от обстрелов

В каком состоянии находятся пострадавшие

Среди пострадавших в результате вражеских обстрелов Херсона – 16-летний подросток. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица и нижних конечностей. Сейчас состояние ребенка – среднее.

Захватчики атаковали Киндейку, Зеленовку, Антоновку, Таврический и Корабельный районы. Под огнем находился центр Херсона, площадь Свободы, остановка общественного транспорта, территория одного из коммунальных предприятий города. В результате обстрелов повреждены дома и автомобили.



Россияне 17 раз обстреляли Херсонскую общину / Фото ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что после обстрела возник пожар в многоквартирном жилом доме. Вражеский снаряд попал на балкон четвертого этажа. Спасатели в течение одного часа ликвидировали огонь.

В соседней квартире под завалами оказался человек, потому спасатели их разобрали. К сожалению, женщина была уже без признаков жизни.

Также ГСЧС поступила информация о возгорании в гаражном кооперативе. Пожарные оперативно ликвидировали этот пожар. Огонь успел повредить 3 гаражных помещения.

В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекли 27 спасателей и 6 единиц техники.



Спасатели ликвидируют последствия вражеских атак / Фото ГСЧС

К теме Оккупанты обстреляли Херсон: ударили по остановке, когда там были люди – есть жертвы

Россияне снова обстреляли Херсон