Украинский лидер заявил, что российские захватчики массированно обстреливают Херсон. Оккупанты беспощадно убивают местных жителей.
Обратите внимание Оккупанты обстреляли Херсон: ударили по остановке, когда там были люди – есть жертвы
Зеленский заявил, что 21 февраля есть попадание в:
- автопарк;
- жилые массивы;
- многоэтажку;
- остановку общественного транспорта.
Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что Россия ответит за каждое преступление.
Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины,
– заявил Зеленский.
В результате обстрела Херсона погибли 5 человек. Кроме того, известно о более 20 пострадавших. Госпитализация потребовалась 16 пострадавшим. Детали об их состоянии пока не раскрывают.
Российские оккупанты обстреляли Херсон / Фото Владимира Зеленского
Украинский лидер добавил, что террор должен проиграть. Победить российских оккупантов в Украине – значит спасти от террора и другие народы Европы, которые Россия хочет завоевать.