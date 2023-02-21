Украинский лидер заявил, что российские захватчики массированно обстреливают Херсон. Оккупанты беспощадно убивают местных жителей.

Обратите внимание Оккупанты обстреляли Херсон: ударили по остановке, когда там были люди – есть жертвы

Зеленский заявил, что 21 февраля есть попадание в:

автопарк;

жилые массивы;

многоэтажку;

остановку общественного транспорта.

Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что Россия ответит за каждое преступление.

Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины,

– заявил Зеленский.

В результате обстрела Херсона погибли 5 человек. Кроме того, известно о более 20 пострадавших. Госпитализация потребовалась 16 пострадавшим. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Российские оккупанты обстреляли Херсон / Фото Владимира Зеленского

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Украинский лидер добавил, что террор должен проиграть. Победить российских оккупантов в Украине – значит спасти от террора и другие народы Европы, которые Россия хочет завоевать.