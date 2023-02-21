Український лідер заявив, що російські загарбники масовано обстрілюють Херсон. Окупанти нещадно вбивають місцевих жителів.

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Зеленський заявив, що 21 лютого у Херсоні є влучання в:

автопарк;

житлові масиви;

багатоповерхівку;

зупинку громадського транспорту.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та наголосив, що Росія відповість за кожен злочин.

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України,

– заявив Зеленський.

Внаслідок обстрілу Херсона загинули 5 людей. Окрім того, відомо про понад 20 постраждалих. Госпіталізація знадобилася 16 постраждалим. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Російські окупанти обстріляли Херсон / Фото Володимира Зеленського

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Український лідер додав, що терор має програти. Перемогти російських окупантів в Україні – означає врятувати від терору й інші народи Європи, які Росія хоче завоювати.