Зазначимо, що у вівторок, 21 лютого, окупанти атакували зупинку громадського транспорту, на якій якраз перебували місцеві жителі.

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Ворог обстріляв відразу декілька районів міста

На жаль, кількість поранених унаслідок російських обстрілів Херсона зросла до 20 людей. Шестеро людей загинули. Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Наразі інформація уточнюється. Локація на якій ми знаходимося не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста", – зазначив він.

Херсонський активіст Володимир Молчанов припустив, що ворог випустив по місту одразу два касетні залпи з БМ-21 "Град". За його словами, загалом окупанти обстріляли одразу кілька районів Херсона. Серед них Миколаївське шосе, площа Перемоги, район залізничних мостів і далі на північ – поблизу Новомиколаївського шосе.

Активіст зазначив, що поряд з цією зупинкою є підземний перехід. Його було б достатньо людям, аби заховатися від обстрілу, але якби в них був на це час.

Реакція президента

Зеленський заявив, що 21 лютого у Херсоні є влучання в:

автопарк;

житлові масиви;

багатоповерхівку;

зупинку громадського транспорту.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та наголосив, що Росія відповість за кожен злочин.

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України,

– заявив Зеленський.

До слова. Президент також заявив, що українська армія, розвідка та СБУ знайдуть усіх, хто винний в обстрілах Херсона та інших міст України.