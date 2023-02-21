Найімовірніше, ворог випустив по місту одразу два касетні залпи з БМ-21 "Град". Про це в ефірі 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
Також цікаво Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала
У людей не було шансів заховатися
За словами співрозмовника, загалом окупанти обстріляли одразу кілька районів Херсона. Серед них Миколаївське шосе, площа Перемоги, район залізничних мостів і далі на північ – поблизу Нововмиколайського шосе.
Обстріляли житлові будинки, там також загинула жінка. Двоє загиблих на зупинці. Це дані, які зараз відомі. Є також і поранені,
– розповів Володимир Молчанов.
Він підкреслив, що поряд з цією зупинкою є підземний перехід. Його було б достатньо людям, аби заховатися від обстрілу, але якби в них був на це час.
Росіяни підступно обстріляли Херсон: дивіться відео
"Цього часу не було, аби ці 50 метрів від зупинки до переходу пробігти. Адже між крайніми запусками в залпі "Граду" минає трохи більше як 10 секунд", – пояснив херсонський активіст.
Крім того, вони й летять дуже швидко. Тож звук запуску не надто випереджає приліт самого снаряду. Тож на те, щоб кудись заховатися, є буквально декілька секунд.
Обстріл росіянами Херсона
- Росіяни 21 лютого з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли житлові будинки та людні місця Херсона. Це відбулося одразу після виступу диктатора Владіміра Путіна.
- У міській раді повідомили, що внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 5 людей. Також ще 21 людина отримала поранення різних ступенів важкості.
- Крім того, ворог знову завдав ударів по Очакову сусідньої Миколаївської області. Внаслідок обстрілу портової інфраструктури міста отримала поранення 1 людина.
- Російські війська продовжують підступно вбивати цивільних жителів Херсона після того, як ЗСУ 11 листопада 2022 року вибили їх з міста. Це особливо цинічно, враховуючи, що кремлівський диктатор буцімто "приєднав" Херсон до складу Росії.