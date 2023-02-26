Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, за останні 2 тижні було знищено понад 50 катерів і човнів з окупантами на борті. Також він роз'яснив, для чого саме росіяни використовують вилучені у людей плавзасоби.

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Він зазначив, що в статистиці Генштабу зазначено 18 знищених човнів.

"Але насправді їх набагато більше. Мабуть, знищення маломірних плавзасобів не вважається за достойну перемогу. Але зазвичай на них сидять від 4 до 6 окупантів", – підкреслив активіст.

Човни для постачальників

Молчанов звернув увагу, що човни використовують постачальники усього необхідного для російських гарнізонів передусім на острові Білогрудове, на якому є російська техніка і з неї продовжують обстрілювати західну частину Херсона.

Коригувальники і мінометники є і на інших островах. Там вони розосередились по дачах і звідти ведуть вогонь,

– зауважив він.

За його словами, їм теж потрібно постачати все необхідне, але окупанти побоюються це робити по основній дорозі, яка туди веде, адже вона контролюється нашими дронами.

ДРГ "підсилили" вагнерівцями

Молчанов наголосив, що також човни використовують ДРГ для проведення диверсійної роботи.

За неперевіреними відомостями, ДРГ "підсилили" підрозділами ПВК "Вагнер" після того, як вагнерівці перестали бути основною силою при атаках на Бахмут. Тих, хто там вижив, вважають напівелітним спецназом і відправляють по різних напрямках. Зокрема на Херсонщині їх використовують для місцевих штурмів,

– повідомив співрозмовник.

На його думку, можливо вагнерівців використовують для засилання на Правий берег. Але це не точно, тому що нікого з них живим не вдалося знайти на Правобережжі. Всіх, хто намагався перетнути Дніпро, знищували.

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Дарма жартували над гумовими човнами

Молчанов звернув увагу на те, що серед човнів, які були захоплені окупантами на Правому березі, були не тільки катери з навісними моторами місцевих жителів, але й рятувальні шлюпки з різних суден з Суднобудівного і Судноремонтного заводах в Херсоні.

Поступово їхня кількість зменшувалась і тому вони звернули увагу на власників маломірних суден в Голій Пристані, а також в селах,

– розповів він.

Активіст звернувся, до власників таких суден, у яких ще вони залишились, і порадив зробити їх непливучими, поки не забрали окупанти. Так їх принаймні можна зберегти.

"Можна порадіти, що у росіян немає гумових човнів, які нам передали США і над якими окупанти постійно жартували, мовляв, це "головна сила" українського флоту. Але таких човнів в них немає, і тому росіяни не мають змоги маневрувати без віджатих у людей плавзасобів", – резюмував Володимир Молчанов.

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