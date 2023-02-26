Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, з Олешків і Нової Каховки виїжджає окупаційна військова техніка, розташовується на певній відстані і імітує обстріли України.

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За добу підрозділи ЗСУ виконали понад 100 вогневих завдань

Керівниця пресцентру ОК "Південь" зазначила, що на окупованій території Правобережжя Херсонщини проводиться жорстка інформаційна робота, нав'язуються наративи, що збройні сили і сили оборони України нібито "обстрілюють" населенні пункти, не шкодуючи людей.

Однак саме наша контрбатарейна робота з правого берега на лівий дуже зосереджена – кожного разу це чітко вивірені позиції,

– зауважила вона.

Гуменюк повідомила, що за минулу добу українські підрозділи виконали понад 100 вогневих завдань, але кожне з них було адресоване в конкретну точку. Було знищено конкретний блокпост, пункт зосередження живої сили ворога.

Ми маємо в результаті щонайменше 30 вбитих і понад 20 поранених окупантів. Ми чітко збираємо інформацію про те, який результат мала наша вогнева робота. Також знищено спостережний пункт, який ще розгортається ворогом на Лівому березі, оскільки їм необхідно збирати інформацію про те, що коїться на Правому,

– зазначила вона.

За її словами, серед особового складу окупантів спостерігається дуже бентежний морально-психологічний стан. Вони не бачать перспектив, не бачать, зокрема, логістики, яку українські захисники успішно відрізають від тих підрозділів, які вони вже встигли окопати і позначити на рубежах оборони.

"І ця робота продовжується", – наголосила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

З Челябінська підтягнули строковиків до Криму

Вона відзначила, що окупанти планували певну роботу стосовно ДРГ, які мали проникнути на Правий берег. Для цього відтискали у місцевого населення цивільні надводні плавзасоби. Ворог намагався їх переоблаштувати – посилити борти, закріпити зброю.

І такі підготовлені човни вони скупчували в місцях зосередження. Але протягом минулих тижнів ці місця були відпрацьовані. Знищено понад 10 таких легкомоторних плавзасобів. І тепер ДРГ немає на чому перебиратись на Лівий берег,

– підкреслила вона.

Також керівниця пресцентру ОК "Південь" повідомила, що в Криму зводяться нові фортифікаційні споруди.

"Навіть з Челябінська туди підтягнули строковиків, які поки що не вміють добре стріляти, але починають перетворюватись на професіоналів в будуванні оборонних споруд. Тобто це інженерний підрозділ, який вміє окопуватись. Як кажуть в старому одеському анекдоті: "Хай звикають до землі", – наголосила Наталія Гуменюк.

Ситуація на Південному напрямку: коротко