Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Росіяни нарощують військову присутність у Криму
Вона наголосила, що Україна активно готується до звільнення своїх територій, що також помітили росіяни і вже укріплюються в Криму. На півострові збільшилася військова присутність.
Навезли масовки, для будівництва фортифікаційних споруд, прибули строковики додаткового посилення. Вони ненавчені тримати зброю, але риють окопи,
– сказала Наталя Гуменюк.
Наостанок вона додала, що у "такий важливий день окупанти продовжують вірити в ЗСУ". Нагадаємо, що в Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.
У Крим прибули строковики
Окупанти намагаються збільшити оборону тимчасово окупованого півострова. Зокрема загарбники будують фортифікаційні споруди.
Для цього з Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців-строковиків для виконання інженерних робіт. Це може свідчити про те, що російські окупанти не на жарт налякані та розуміють, що час розплати обов'язково настане.
Що відбувається в Криму: головне
- На радіостанціях в окупованому Криму 24 лютого прозвучало звернення очільника ГУР Кирила Буданова. Він заявив, що Україна поверне всі свої території та знайде кожного зрадника.
- До Криму росіяни депортують українців з Нової Каховки, що на Херсонщині. Вони використовують автобуси, які вкрали з херсонського комунального підприємства.
- Окупаційна влада півострова 17 лютого заявила, що безпілотники атакували Крим. Вибухи лунали біля Балаклавської ТЕС.