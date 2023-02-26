Наші захисники відбивають атаки ворога, проте росіяни продовжують йти в наступ. У Генштабі ЗСУ детально розповіли, що відбувається на фронті.
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Ворог намагається наступати, Сили оборони відбили 71 атаку
Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на цих напрямках.
Ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Російські військові завдали ще 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Окрім того, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, вкотре постраждали мирні люди.
Загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
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Росіяни нарощують оборону Криму
Російські загарбники нарощують оборону тимчасово окупованого Криму. Зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.
Українські захисники трощать ворога
Лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотники різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, а також ще 2 важливих ворожих цілі.
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Ситуація на полі бою: дивіться карту
Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники вели безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва.
Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.
- На Бахмутському – окупанти продовжують атакувати позиції наших військ. Загарбники намагалися наступати поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Однак, успіху не досягли.
Росіяни обстріляли райони 22 населених пунктів. Зокрема, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Росіяни продовжують артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення.
Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.