Наші захисники відбивають атаки ворога, проте росіяни продовжують йти в наступ. У Генштабі ЗСУ детально розповіли, що відбувається на фронті.

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Ворог намагається наступати, Сили оборони відбили 71 атаку

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на цих напрямках.

Ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Російські військові завдали ще 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Окрім того, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, вкотре постраждали мирні люди.

Загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Росіяни нарощують оборону Криму

Російські загарбники нарощують оборону тимчасово окупованого Криму. Зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.

Це цікаво! Через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію Росії.

Українські захисники трощать ворога

Лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотники різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, а також ще 2 важливих ворожих цілі.

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Ситуація на полі бою: дивіться карту

Що відбувається на різних напрямках фронту