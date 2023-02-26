Наши защитники отбивают атаки врага, однако россияне продолжают идти в наступление. В Генштабе ВСУ подробно рассказали, что происходит на фронте.

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Враг пытается наступать, Силы обороны отбили 71 атаку

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на этих направлениях.

Враг постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Российские военные нанесли еще 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, снова пострадали мирные люди.

Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительная по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Россияне наращивают оборону Крыма

Российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного Крыма. В частности, строят фортификационные постройки. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Это любопытно! Из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию России.

Украинские защитники крушат врага

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотника разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, а также еще 2 важные вражеские цели.

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Ситуация на поле боя: смотрите карту

Что происходит на разных направлениях фронта