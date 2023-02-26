Наши защитники отбивают атаки врага, однако россияне продолжают идти в наступление. В Генштабе ВСУ подробно рассказали, что происходит на фронте.
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Враг пытается наступать, Силы обороны отбили 71 атаку
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на этих направлениях.
Враг постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Российские военные нанесли еще 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, снова пострадали мирные люди.
Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительная по всей территории Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.
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Россияне наращивают оборону Крыма
Российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного Крыма. В частности, строят фортификационные постройки. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.
Украинские защитники крушат врага
Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотника разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, а также еще 2 важные вражеские цели.
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Ситуация на поле боя: смотрите карту
Что происходит на разных направлениях фронта
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населённых пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирин на Сумщине, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях захватчики вели безуспешные наступательные действия вблизи Площадки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества.
Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Новомлинска, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.
- На Бахмутском – оккупанты продолжают атаковать позиции наших войск. Захватчики пытались наступать вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Однако успеха не добились.
Россияне обстреляли районы 22 населённых пунктов. В частности, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел. Огненное влияние испытали Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне продолжают артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения.
В частности, от вражеского огня пострадали Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис в Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.