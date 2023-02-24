Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Ворог використовує Кінбурнську косу для виконання бойових завдань, але знає, що, найімовірніше, це стане квитком в один кінець.

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Гуменюк наголосила, що про частину Кінбурнської коси, яка належить до Миколаївської області, можна говорити вже як про "сіру" зону. Там окупант не може перебувати постійно, тому що відчуває потужний вогневий контроль.

"Квиток в один кінець"

Росіяни підтягують на Кінбурнську косу реактивні або артилерійські установки тільки на момент виконання бойової роботи. Після пострілів вони "мріють вшится, але не встигають, бо ЗСУ відпрацьовують у відповідь", повідомила Гуменюк.

За результатами перехоплення, є інформація, що росіяни, які базуються на Лівобережжі, на вході в Кінбурнську косу, і виїжджають на таку бойову роботу, розуміють, що це квиток в один кінець,

– зауважила спікерка.

Гуменюк про дії росіян на Кінбурнській косі: дивитись відео