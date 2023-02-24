Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Враг использует Кинбурнскую косу для выполнения боевых задач, но знает, что вероятнее всего, это станет билетом в один конец.
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Гуменюк подчеркнула, что о части Кинбурнской косы, которая принадлежит Николаевской области, можно говорить уже как о "серой" зоне. Там оккупантне может находиться постоянно, потому что чувствует мощный огневой контроль.
"Билет в один конец"
Россияне подтягивают на Кинбурнскую косу реактивные или артиллерийские установки только к моменту выполнения боевой работы. После выстрелов они "мечтают ушиться, но не успевают, потому что ВСУ отрабатывают в ответ", сообщила Гуменюк.
По результатам перехвата есть информация, что россияне, базирующиеся на Левобережье, на входе в Кинбурнскую косу, и выезжают на такую боевую работу, понимают, что это билет в один конец.
– заметила спикер.
Ситуация на Кинбурнской косе: что известно
- По информации ОК "Юг", пока ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами.
- Александр Коваленко считает, если бы Вооруженные Силы Украины находились на Кинбурнской косе, то им было бы очень тяжело ее удерживать. Ведь с военной точки зрения это очень сложный участок.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия в дальнейшем использует Кинбурнскую косу для терроризации противоположного берега. Она отметила, что россияне совершают обстрелы из Кинбурнской косы, равно как и напротив Никопольщины.