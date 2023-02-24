Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Враг использует Кинбурнскую косу для выполнения боевых задач, но знает, что вероятнее всего, это станет билетом в один конец.

Смотрите также Теперь фейерверки заказываем мы, – Гуменюк заинтриговала по поводу "хлопка" в Мариуполе

Гуменюк подчеркнула, что о части Кинбурнской косы, которая принадлежит Николаевской области, можно говорить уже как о "серой" зоне. Там оккупантне может находиться постоянно, потому что чувствует мощный огневой контроль.

"Билет в один конец"

Россияне подтягивают на Кинбурнскую косу реактивные или артиллерийские установки только к моменту выполнения боевой работы. После выстрелов они "мечтают ушиться, но не успевают, потому что ВСУ отрабатывают в ответ", сообщила Гуменюк.

По результатам перехвата есть информация, что россияне, базирующиеся на Левобережье, на входе в Кинбурнскую косу, и выезжают на такую боевую работу, понимают, что это билет в один конец.

– заметила спикер.

Гуменюк о действиях россиян на Кинбурнской косе: смотреть видео