Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что Россия в дальнейшем использует Кинбурнскую косу для терроризации противоположного берега, пишет 24 Канал. Она отметила, что россияне совершают обстрелы из Кинбурнской косы так же, как и напротив Никопольщины.

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Силы обороны ежедневно наносят удар по личному составу врага

Гуменюк сообщила, что оккупанты подтягивают силы, устанавливают огневой пункт, чтобы поразить Очаковскую общину и терроризировать портовую инфраструктуру.

По ее словам, россияне пытаются держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, о которых идет речь о привлечении к зерновому соглашению.

Впрочем, Гуменюк подчеркнул, что находиться на Кинбурнской косе российским войскам не позволяет работа Сил обороны Украины. Она подчеркнула, что оккупанты сразу получают мощный ответ от наших воинов.

Как только позволяет погода, наша разведка работает для того, чтобы обнаруживать и уничтожать такие их пункты,

– сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" сообщила, что каждые сутки наши воины от 2 до 5 раз поражают личный состав врага, а также 2 – 3 транспортных средства, в зависимости от того, как россияне совершают обстрел.

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