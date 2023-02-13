Зрозуміло, що окупанти не тягають установки на острови, на відміну від звичайних ствольних мінометів. Вглиб до 10 кілометрів від Дніпра на північ вони можуть дістати. Про це 24 Каналу сказав активіст з Херсона Володимир Молчанов.

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Які населені пункти під загрозою

В зоні ураження: весь Херсон, усі передмістя – Комишани, Зеленівка, Антонівка, Садове та Чорнобаївка, зокрема Чорнобаївський аеропорт. Є чимало критичної інфраструктури та промислових об'єктів, які можуть постраждати.

Град – це більше протилюдська зброя. Осколково-фугасна дія 75-мм снаряду не настільки значна, щоб знищити капітальні будівлі. Можна вибити шибки, пошкодити стіни та пробити дах, підірватися всередині. Але серйозних руйнувань градом проти міста вчинити не вдасться,

– зауважив активіст.

Він менш руйнівний, ніж 120-мм міна. Є сподівання, додає Молчанов, що ударів буде менше. "Якби ще наші військові адміні думали про безпеку громадян проти осколкових уражень, які можуть бути спричинені масованими обстрілами, і розташовували якнайбільше мобільних укриттів", – наголосив він.

Сьогодні у Херсоні є 4 укриття. Миколаївська обласна адміністрація передала таку саму кількість в Очаків, і, на думку активіста, це може стати суттєвою допомогою для маленького міста, попри те, що сховища мають конструктивні вади. Так, у них доволі вузькі двері, і швидко зайти туди людям під час артобстрілу майже неможливо.

"З урахуванням того, що звук у повітрі розповсюджується швидше, ніж летить снаряд чи міна, почути постріл громадяни можуть раніше прильоту. У них є кілька секунд або десятків секунд, аби зайти за якусь стінку чи сховатися у захисну споруду, якби вона мала ширший отвір, і люди могли туди буквально залітати", – зазначив Володимир Молчанов.

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