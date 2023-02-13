Свій чат-бот ворог створив у тимчасово окупованій Каховці. Однак, кожен українець може допомогти "хакнути" його.

Варто знати У Херсоні знайшли ще одну катівню: моторошні фото

Як завадити ворогу

У Центрі національного спротиву наголосили, що росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Зокрема, людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності".

Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують загарбники. Для цього на тимчасово окупованих територіях і створюють чат-боти.

Такий створили й для міста Каховка, то ж кожен мешканець України може зайти й заспамити його. Для цього необхідно перейти за посиланням,

– зазначили в Центрі національного спротиву.

До речі, зауважимо, що свій чат-бот росіяни символічно назвали KGB.

Зверніть увагу! Раніше рух "Жовта стрічка" запустив чат-бот "Разом". У ньому можна дізнатись інструкції щодо поширення української символіки на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також Була потужна детонація, – у ЗСУ розповіли про удар по окупантах на Херсонщині

Окупанти перекинули на Херсонщину росгвардійців

Вранці 13 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог перекинув на тимчасово окуповані території Херсонської області військовослужбовців з Росгвардії. Загалом завезли близько 200 бійців.

Усе для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях. Росгвардійців розселили на базі відпочинку Чайка в селищі Лазурне. Окрім того, задля своєї безпеки, у цьому населеному пункті загарбники обмежили пересування місцевих жителів.