Свой чат-бот враг создал во временно оккупированной Каховке. Однако каждый украинец может помочь "хакнуть" его.
Стоит знать В Херсоне нашли еще одну застенку: жуткие фото
Как помешать врагу
В Центре национального сопротивления подчеркнули, что россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. В частности, людей похищают за любые "проявления нелояльности".
Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые захватчиками. Для этого на временно оккупированных территориях и создают чат-боты.
Такой создали и для города Каховка, так что каждый житель Украины может зайти и запомнить его. Для этого необходимо перейти за ссылкой,
– отметили в Центре национального сопротивления.
Кстати, заметим, что свой чат-бот россияне символически назвали KGB.
Читайте также Была мощная детонация, – в ВСУ рассказали об ударе по оккупантам в Херсонской области
Оккупанты перебросили на Херсонщину росгвардейцев
Утром 13 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что враг перебросил на временно оккупированные территории Херсонской области военнослужащих из Росгвардии. В общей сложности завезли около 200 бойцов.
Все для усиления контрдиверсионных мер на временно оккупированных территориях. Росгвардейцев расселили на базе отдыха Чайка в поселке Лазурное. Кроме того, для своей безопасности в этом населенном пункте захватчики ограничили передвижение местных жителей.