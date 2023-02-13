Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что для правобережья Херсонщины остается угроза обстрелов, пишет 24 Канал. Несмотря на мощную огневую работу Сил обороны, оккупанты на левобережье имеют силы и мощности.

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Силы обороны уничтожили 3 "Града"

Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки Силам обороны были уничтожены 3 установки типа "Град", которыми россияне обстреливали Херсон. Также наши военные уничтожили до 4 единиц тяжелой ствольной артиллерии.

Пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила, что авиация Сил обороны Украины уничтожила на левом берегу склад боеприпасов. "Была очень мощная детонация", – сказала Гуменюк и добавила, что это привело к потерям личного состава.

В частности, россияне потеряли 15 военных, 4 единицы тяжелой техники и 10 единиц автомобильной техники.

Все, что враг накапливает и пытается рассредоточить, чтобы проводить удары по правому берегу – наша артиллерия и авиация пытаются уничтожать. Враг маневрирует, перемещает все это, потому что понимает, что контрбатарейное противостояние как раз в этом состоит. Что расположенные ими огневые позиции мы уничтожаем,

– резюмировал Гуменюк.

Херсонщина страдает от обстрелов россиян