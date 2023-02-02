В Херсонском горсовете рассказали, что погибший парень был сиротой. Похоронами погибшего юноши будет заниматься Херсонский городской совет.

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Россияне 7 раз обстреляли Херсон

По информации отдела по вопросам гражданской защиты Херсона, по состоянию на 9 часов 2 февраля оккупанты 7 раз обстреляли город. В результате обстрелов повреждены частные дома, здание школы, перебита газовая труба.

Кроме того, войска агрессора 11 раз обстреляли Херсон в течение 1 февраля. В результате обстрела накануне погибших и пострадавших нет. В то же время были повреждены гаражи и частный дом.

Почему Россия обстреливает Херсон

В британской разведке считают, что российское командование приказало обстреливать освобожденный Херсон, скорее всего, чтобы снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.

29 января местные власти сообщили о гибели еще трех гражданских лиц в Херсоне, а два иностранных судна, пришвартованных на реке, были повреждены, что привело к разливу нефти.

В разведке Британии указывают, что Херсон остается самым постоянно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точная причина, по которой Россия расходует здесь свои истощенные запасы боеприпасов, непонятна.

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