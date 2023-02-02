У Херсонській міськраді розповіли, що загиблий хлопець був сиротою. Похованням загиблого юнака займатиметься Херсонська міська рада.

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Росіяни 7 разів обстріляли Херсон

За інформацією відділу з питань цивільного захисту Херсона, станом на 9 годину 2 лютого окупанти 7 разів обстріляли місто. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, будівля школи, перебито газову трубу.

Крім того, війська агресора 11 разів обстріляли Херсон протягом 1 лютого. Унаслідок обстрілу напередодні загиблих та постраждалих немає. Водночас було пошкоджено гаражі та приватний будинок.

Чому Росія обстрілює Херсон

У британській розвідці вважають, що російське командування наказало обстрілювати звільнений Херсон, швидше за все, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро.

29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох цивільних осіб у Херсоні, а два іноземні судна, пришвартовані на річці, були пошкоджені, що призвело до розливу нафти.

У розвідці Британії вказують, що Херсон залишається найбільш постійно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точна причина, через яку Росія витрачає тут свої виснажені запаси боєприпасів, незрозуміла.

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