Про це повідомили у британській розвідці. Нагадаємо, що напередодні російські окупанти обстріляли в Херсоні шаховий клуб.
Зверніть увагу Імітація боїв: на Херсонщині окупанти обстрілюють себе та цивільних заради премій
Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон
Останніми днями один із найінтенсивніших обстрілів стався вздовж річки Дніпро на Півдні України. Це включало продовження російськими артилерійськими обстрілами міста Херсон зі сходу річки.
29 січня місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.
Британські розвідники зазначили, що Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. На їхню думку, точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле.
Однак командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро,
– підкреслили у розвідці.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Російські загарбники тероризують деокупований Херсон. 29 січня місто опинилося під масованим ударом ворога. Як повідомили у Херсонській ОВА, ворог гатив по житлових кварталах міста.
- У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що ворог обстріляв обласну клінічну лікарню Херсону. Внаслідок цього була поранена медична сестра. Жінку вже прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості.
- Нещодавно в ОВА повідомили, що уламками від російського снаряда у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.
- За інформацією Херсонської ОВА, за 31 січня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів.
- Херсон армія Росії обстріляла 8 разів. Через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.
- Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.