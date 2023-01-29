Як повідомили у Херсонській ОВА, ворог гатив по житлових кварталах міста.

Важливо У Херсоні уламок від вибуху влучив в авто з людьми: жінка загинула на місці

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що ворог обстріляв обласну клінічну лікарню Херсону. Внаслідок цього була поранена медична сестра.

Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці,

– закликали в ОВА.

У Херсонській міськраді повідомили, що перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі.

"Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля 13:00", – зазначили у міськраді.

Загалом станом на 14:00 ворог здійснив 7 обстрілів. Влучання відбулися в:

складські приміщення,

лікарню,

автостанцію,

шкільний майданчик,

Також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

Росіяни обстріляли Херсон / Фото Юрія Соболевського

Є багато постраждалих

Станом на 15:00 відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих. У міськраді уточнили, що є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється.

Зауважимо, що раніше у Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала ціла родина. 5-річна Аліса зазнала численних поранень, коли в її дитячу кімнату влучила ворожа ракета. На жаль, дитина втратила зір на одне око. Її життя рятують лікарі в "Охматдиті".

Херсон перебуває під регулярним обстрілом ворога