В дитячу кімнату влучила ворожа ракета. Уламки засипали дівчинку та її маму Юлію.

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Дитина постраждала внаслідок ворожого обстрілу

Внаслідок ворожого обстрілу 5-річна Аліса зазнала численних поранень, зокрема травми обличчя та кінцівок. У її мами медики діагностували перелом ребер і лопатки.

Батько зміг витягнути своїх рідних з-під завалів і передати швидкій. Декілька днів Алісу рятували в Херсоні, далі — перевели в НДСЛ Охматдит,

– розповіли у лікарні.

Дівчинку доставили в медзаклад у тяжкому стані та констатували широку політравму:

проникне поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого дитина втратила зір на одне око,

поранення вуха,

множинні ураження всього тіла.

В Охматдиті рятують дівчинку з Херсона / Фото НДСЛ Охматдит

У першій день в Охматдиті Аліса зустріла свій день народження — їй виповнилось 6 років. Мама дитини спочатку лікувалась у Херсоні. Тоді в обласну лікарню знову прилетів російський снаряд, він розірвався просто біля корпусу.

"Це дуже налякало жінку, вона вдруге пережила жах. Потім Юлія евакуювалась у Київ та продовжила лікування разом з донькою в Охматдиті", – зазначили медики.

Лікарі Охматдиту змогли зберегти око дівчинки як орган, але повернути його функції було неможливо. Аліса не бачить на ліве око, проте протезування органу вона наразі не потребує.

Дівчинці провели 7 хірургічних втручань. За її здоров'я дитини боролася ціла команда спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности, спеціалісти відділення Emergency Лікування дитини ще не завершено.

Стан дитини – стабільний, але для повного відновлення ще потрібен час. Зараз Аліса займається з психологом лікарні, до неї навідуються лікарняні клоуни та вихователі.

"Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною. У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, її батьки відсвяткували її день народження, яке не змогли зустріти разом через трагедію", – підсумували в Охматдиті.

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