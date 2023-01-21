Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що хворих привіз спеціальний потяг.
Увага Рятуються від обстрілів: скільки людей після деокупації евакуювалися з Херсона
Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць,
– повідомив Максим Козицький.
Керівник ОВА подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади.
Людей розмістять у медзаклади Львівщини
Зазначають, що для медичної евакуації залучили 26 карет "швидкої".
Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу,
– наголосив Козицький.
При цьому точну кількість людей, яких евакуювали, не уточнюють. Ймовірно, серед хворих були й маломобільні люди.
Наймасовіша медична евакуація: як зустріли херсонців у Львові / Фото
Коротко про ситуацію на Херсонщині
- ЗСУ деокупували Херсон 11 листопада. Однак росіяни продовжують його обстрілювати, жителів області закликали виїхати в безпечніші частини України.
- Так, одразу декілька об'єктів інфраструктури постраждали в Херсоні 15 січня.
- За даними Херсонської ОВА, близько 15 тисяч людей з моменту деокупації міста скористалися евакуацією та переїхали.