Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що хворих привіз спеціальний потяг.

Увага Рятуються від обстрілів: скільки людей після деокупації евакуювалися з Херсона

Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць,

– повідомив Максим Козицький.

Керівник ОВА подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади.

Людей розмістять у медзаклади Львівщини

Зазначають, що для медичної евакуації залучили 26 карет "швидкої".

Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу,

– наголосив Козицький.

При цьому точну кількість людей, яких евакуювали, не уточнюють. Ймовірно, серед хворих були й маломобільні люди.

Наймасовіша медична евакуація: як зустріли херсонців у Львові / Фото

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