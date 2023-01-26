В детскую комнату попала вражеская ракета. Обломки засыпали девочку и ее маму Юлию.

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Ребенок пострадал в результате вражеских обстрелов

В результате вражеских обстрелов 5-летняя Алиса получила многочисленные ранения, в том числе травмы лица и конечностей. У ее мамы медики диагностировали перелом ребер и лопатки.

Отец смог вытащить своих родных из-под завалов и передать скорой. Несколько дней Алису спасали в Херсоне, дальше - перевели в НДСЛ Охматдет,

– рассказали в больнице.

Девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии и констатировали широкую политравму:

проникно ранение левого глаза и орбиты, в результате которого ребенок потерял зрение на один глаз,

ранение уха,

множественные поражения всего тела.

В Охматдете спасают девочку из Херсона / Фото НДСЛ Охматдет

В первый день в Охматдете Алиса встретила свой день рождения – ей исполнилось 6 лет. Мама ребенка сначала лечилась в Херсоне. Тогда в областную больницу снова прилетел российский снаряд, он разорвался прямо у корпуса.

"Это очень испугало женщину, она во второй раз пережила ужас. Потом Юлия эвакуировалась в Киев и продолжила лечение вместе с дочерью в Охматдете", – отметили медики.

Врачи Охматдета смогли сохранить глаз девочки как орган, но вернуть его функции было невозможно. Алиса не видит на левый глаз, однако протезирование органа она пока не нуждается.

Девочки провели 7 хирургических вмешательств. За его здоровье ребенка боролась целая команда специалистов: микрохирурги, ортопеды, офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи, психологи, неврологи, педиатры, нейрохирурги, реабилитологи, диагносты, специалисты отделения Emergency.

Состояние ребенка – стабильное, но для полного восстановления еще нужно время. Сейчас Алиса занимается с психологом больницы, в нее наведываются больничные клоуны и воспитатели.

"Несмотря на все ужасы, Алиса осталась открытым и жизнерадостным ребенком. В первый день, когда девочка смогла выйти из больницы и уйти в свое новое временное жилье в Киеве, ее родители отпраздновали ее день рождения, которое не смогли встретить вместе из-за трагедии", - подытожили. в Охматдете.

Обратите внимание! 21 января во Львовскую область привезли больных из Херсона. Это самая массовая медицинская эвакуация с начала войны. Чтобы забрать всех людей, привлекли 26 скорых карет.