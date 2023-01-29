Как сообщили в Херсонской ОВА, враг бил по жилым кварталам города.

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что враг обстрелял областную клиническую больницу Херсона. В результате была ранена медсестра.

Херсонцы, пройдите в ближайшее укрытие или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставайтесь на улице,

– призывали в ОВА.

В Херсонском горсовете сообщили, что первые обстрелы Херсона российскими войсками произошли около полуночи.

"В результате попадания было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города. Второй этап залпов врага по городу начался около 13:00", – отметили в горсовете.

В общей сложности по состоянию на 14:00 враг совершил 7 обстрелов. Попадания были в:

складские помещения,

больницу,

автостанцию,

школьная площадка,

Также в городе повреждены здания и транспортные средства.

Россияне обстреляли Херсон / Фото Юрия Соболевского

Есть много пострадавших

По состоянию на 15.00 известно о многих пострадавших: раненых и погибших. В горсовете уточнили, что есть информация о 1 погибшей и 2 раненых, но она пока уточняется.

Заметим, что раньше в Херсоне в результате российского обстрела пострадала целая семья. 5-летняя Алиса получила многочисленные ранения, когда в ее детскую комнату попала вражеская ракета. К сожалению, ребенок потерял зрение на один глаз. Ее жизнь спасают врачи в "Охматдете".

Херсон находится под регулярным обстрелом врага